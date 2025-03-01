Разработчики ещё одной китайской нейросети заявили, что их продукт быстрее DeepSeek

Китайская IT-корпорация Tencent представила свою новую модель искусственного интеллекта, названную Hunyuan Turbo S, которая, по заявлениям разработчиков, способна предоставлять мгновенные ответы на запросы любой сложности.
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