Творческая встреча «Фотосреда: Почему мы снимаем то, что снимаем?»

Разговор с Михаилом Ширшовым будет посвящён тому, как складывается авторский взгляд и почему личная история фотографа неизбежно проявляется в его работах.
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