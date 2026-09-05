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Творческая встреча «Фотосреда: Почему мы снимаем то, что снимаем?»

Творческая встреча «Фотосреда: Почему мы снимаем то, что снимаем?»

Разговор с Михаилом Ширшовым будет посвящён тому, как складывается авторский взгляд и почему личная история фотографа неизбежно проявляется в его работах.

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