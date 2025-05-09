30 архивных фотографий, которые вас обязательно поразят

История подчас удивляет абсурдом и жестокостью — ты читаешь и думаешь, что это просто немыслимо. А есть вещи, в которые невозможно поверить, пока не увидишь: офицер гестапо Адольф Эйхман, улыбающийся во время зачитывания ему приговора.
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