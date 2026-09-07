71-летняя женщина устроила стрельбу в здании полицейского департамента в США

Странный инцидент произошёл в городе Порт-Ориндж (штат Флорида, США). 71-летняя Линда Джин Крото пришла с оружием в лобби полицейского департамента и выстрелила в комнату вещественных доказательств, в которой находились сотрудники.
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