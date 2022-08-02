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Председатель Госдумы Нилов одобрил проверку фактов завышения цен на продукты в аэропортах

Председатель Госдумы Нилов одобрил проверку фактов завышения цен на продукты в аэропортах

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал идею о том, чтобы провести проверку фактов завышения цен на продукты питания в аэропортах России.

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