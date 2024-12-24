В Архангельске пройдёт вечер памяти Николая Рубцова

Литературно-музыкальная встреча «Зимняя песня» традиционно состоится в день рождения поэта.3 января, в 15 часов, в день рождения поэта Николая Рубцова по традиции состоится литературно-музыкальный вечер «Зимняя песня».
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