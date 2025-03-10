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Царьград

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Тепловоз сошёл с рельсов в Кемеровской области: причины изучаются

Тепловоз сошёл с рельсов в Кемеровской области: причины изучаются

На станции Беляево в Кемеровской области тепловоз сошёл с рельсов, сообщает прокуратура. Авария произошла утром, обошлось без опрокидывания.

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