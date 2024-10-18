Ignio.com Стрелец. Еженедельный эротический гороскоп за 21 - 27 октября

Не забывайте о первоначальном предназначении физической близости – зарождении новой жизни. Если в ваши планы пока не входит заводить ребенка, постарайтесь, чтобы на этой неделе проявления любви на телесном уровне привели к появлению на свет чего-то чудесного и радующего вас обоих.
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