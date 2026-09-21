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Беленов: «В 40 лет кажется, что сил еще полно. Амбиции играть в РПЛ остались, я бы как минимум там не затерялся»

Беленов: «В 40 лет кажется, что сил еще полно. Амбиции играть в РПЛ остались, я бы как минимум там не затерялся»

Голкипер «Уфы» Александр Беленов, которому 13 сентября исполнилось 40 лет, высказался по поводу своего возраста, отметив, что по-прежнему полон сил и амбиций выступать в РПЛ.

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