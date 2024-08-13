В Нигерии активист подал иск в защиту прав населения на использование криптоактивов

Нигерийский активист и политик Джеймс Утудор подал иск против президента Нигерии, министра финансов и генпрокурора страны, направленный на защиту прав населения на покупку, хранение и торговлю криптовалютами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии