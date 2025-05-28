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Радиационный инцидент в Гоянии: когда сочетание жажды наживы и необразованности приводит к трагедии

Радиационный инцидент в Гоянии: когда сочетание жажды наживы и необразованности приводит к трагедии

Что может привести к масштабному радиационному заражению местности? Кажется, ответ на этот вопрос довольно прост и, если мы говорим о мирном применении атома, лежит в плоскости деятельности атомной промышленности и энергетики — атомных электростанций, предприятий по обогащению урана, хранилищ радиоактивных отходов и проч.

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