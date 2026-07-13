Продаётся отдел в маг. Сатурн (2-ой этаж, 55 кв.м). Хорошее местоположение. Проходное и проездное место.
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Продаётся отдел в маг. Сатурн (2-ой этаж, 55 кв.м). Хорошее местоположение. Проходное и проездное место.
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