Два лесных участка на Шарташе хотят вывести из зоны отдыха

Два земельных участка на берегу Шарташа могут вывести из категории Р-1 (зона отдыха населения) и перевести в категории ПК-1 (зона производственно-коммунальных объектов) и Ж-1 (зона индивидуальной жилой застройки).
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