Рэпера Акима Апачева оштрафуют за нарушение запрета в Судже

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что извинения рэпера Акима Апачева не освободят его от штрафа за административное правонарушение в Судже, где он нарушил запрет на въезд и расписал здания нецензурной лексикой.