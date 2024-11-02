В праздничные дни медучреждения будут работать в особом режиме На особый режим работы в период с 3 по 5 ноября переходят больницы и поликлиники.
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В праздничные дни медучреждения будут работать в особом режиме На особый режим работы в период с 3 по 5 ноября переходят больницы и поликлиники.