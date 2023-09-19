"Глушили, глушим и будем глушить - оставьте протесты, тем более решительные, при себе", - ведущий Соловьев ответил генсеку Столтенбергу.
Politiki.net
Я ранее писал о том, какую истерику подняли в ООН, наши американские недопартнеры.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Давно бубнят про эту необходимость о перетрахивании пиндо-спутников. Надеюсь лёд тронулся!!!
Валерий Вадимов, ваши делитанские сюсюканье и злопыхание вызывает только жалость к тебе
МГИМО и подобные настругали 5-ю колонну, рассылаемую в посольства/консульства. Если сделать "инвентаризацию" выпускников, то завоешь....
Свежие комментарии