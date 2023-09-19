Любопытно, однако

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"Глушили, глушим и будем глушить - оставьте протесты, тем более решительные, при себе", - ведущий Соловьев ответил генсеку Столтенбергу.

"Глушили, глушим и будем глушить - оставьте протесты, тем более решительные, при себе", - ведущий Соловьев ответил генсеку Столтенбергу.

Politiki.net Я ранее писал о том, какую истерику подняли в ООН, наши американские недопартнеры.

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Комментарии
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АС
Алексей Сафронов
Давно бубнят про эту необходимость о перетрахивании пиндо-спутников. Надеюсь лёд тронулся!!!
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1 час.
МБ
Михаил Блохин
Валерий Вадимов, ваши делитанские сюсюканье и злопыхание вызывает только жалость к тебе
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41 мин.
Ole Ole
МГИМО и подобные настругали 5-ю колонну, рассылаемую в посольства/консульства. Если сделать &quot;инвентаризацию&quot; выпускников, то завоешь....
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11 мин.

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