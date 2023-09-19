"Глушили, глушим и будем глушить - оставьте протесты, тем более решительные, при себе", - ведущий Соловьев ответил генсеку Столтенбергу.

АС Алексей Сафронов Давно бубнят про эту необходимость о перетрахивании пиндо-спутников. Надеюсь лёд тронулся!!!

МБ Михаил Блохин Валерий Вадимов, ваши делитанские сюсюканье и злопыхание вызывает только жалость к тебе