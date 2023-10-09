По заветам Мавроди: Отъем денег у населения выходит на новый уровень

Организаторов «финансовых пирамид» собираются штрафовать на смехотворные суммы Иван Рыбин Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press В Госдуму внесён очередной законопроект, который иначе чем имитацией бурной деятельности назвать невозможно.
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