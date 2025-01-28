Пермский тракт засыпало снегом

Свердловские гаишники призвали водителей к осторожности из-за ухудшения погодных условий. В связи с обильным снегопадом, который наблюдается в большинстве районов региона, дорожная ситуация значительно ухудшилась.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии