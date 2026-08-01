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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В УЕФА ищут соперника Инфантино на выборах президента ФИФА. Хотят найти «объединяющую» фигуру

В европейском футболе активизировались поиски кандидата, который сможет бросить вызов Джанни Инфантино на следующих выборах президента ФИФА, сообщает The Telegraph.

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