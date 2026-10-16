🔥 В Бахчисарайском районе прошли учения пожарных и спасателей По легенде, в административно‑производственном здании взорвался газовый баллон: начался пожар, конструкции обрушились, а пути эвакуации оказались заблокированы.
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