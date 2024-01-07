Жители российских городов знают, что в поликлиниках всё больше врачей-мигрантов – выходцев из Средней Азии.
Почему врачей-мигрантов всё больше, а русских всё меньше
Комментарии
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VG
Vasily Golov
Однажды спросил кардиохирурга.Почему так много нацменов? Ответ был прост.Они режут и не падают в обморок от крови пациента на столе.Русские падают.Режут,как резали баранов на шашлык.
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4 час.
Евгений Мангуш
Чтобы там не трындели о СССР, но там здравоохранение (это слово имело настоящий смысл в отличие от нынешнего) и образование имело приоритет в делах общества и государства. А теперь всё это даже не на вторых ролях. И самое страшное это то, что лет через 10-15 мы сами себя победим и не надо будет никакого НАТО.
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1 час.
Генрих
Давно пора возвращаться к советской методике распределения специалистов - Учился на бюджете? Отлично! Будь добр отработать там, куда тебя Родина направит. И не будет никакого дефицита кадров или будет, но не в нынешних масштабах.
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1 час.
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