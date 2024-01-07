Почему врачей-мигрантов всё больше, а русских всё меньше

Однажды спросил кардиохирурга.Почему так много нацменов? Ответ был прост.Они режут и не падают в обморок от крови пациента на столе.Русские падают.Режут,как резали баранов на шашлык.

Евгений Мангуш

Чтобы там не трындели о СССР, но там здравоохранение (это слово имело настоящий смысл в отличие от нынешнего) и образование имело приоритет в делах общества и государства. А теперь всё это даже не на вторых ролях. И самое страшное это то, что лет через 10-15 мы сами себя победим и не надо будет никакого НАТО.