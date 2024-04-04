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Закон и Порядок

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Власти и НОВАТЭК направят 25 000 000 000 руб. на СПГ-оборудование до 2030 года

Власти и НОВАТЭК направят 25 000 000 000 руб. на СПГ-оборудование до 2030 года

Власти и НОВАТЭК направят на создание оборудования для СПГ до 2030 года 24,3 млрд руб. О нехватке господдержки в таком объеме заявлял Леонид Михельсон еще два года назад, но утвержденная схема предполагает паритетное участиеФото: Илья Питалев / РИА Новости Объем финансирования «дорожной карты» по созданию отечественного оборудования для СПГ-проектов, которая ляжет в основу соглашения о намерениях между правительством и НОВАТЭКом, составит 24,3 млрд руб.

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