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Путевки дорожают, но оренбуржцы не планируют отказываться от отдыха

Путевки дорожают, но оренбуржцы не планируют отказываться от отдыха

Туристы не только не отказываются от путевок, но и продолжают их покупать. - В последние дни не было ни одного отказа от путешествий, бронируют путевки в Турцию, в основном, на осень, сейчас – по предоплате 25% и с учетом сегодняшнего курса доллара.

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