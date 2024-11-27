ВСУ устроили переполох в Киеве: кто на Украине причастен к массовым убийствам боевиков?

Военнослужащие с различных участков фронта информировали украинские СМИ о боеприпасах, произведенных компанией «Укроборонпром», которые не срабатывают после выстрела, застревают в минометах или просто падают вблизи них.
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