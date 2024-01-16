Криптоключи от Игоря Боровикова нашел Филипп Генс

Тут намедни пришла новость такого рода: дочерняя компания ГК Softline – эту контору контролирует мягко говоря не совсем однозначный бизнесмен Игорь Боровиков - "Скай Технолоджис" выкупила российского производителя платёжного оборудования "Инверсум".
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