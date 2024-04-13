YMCA продолжает способствовать росту и развитию молодых лидеров

Мы продолжаем разделять энтузиазм и преданность участников шестой Академии лидерства YMCA. Адриан Павалаки и Николай Фоменко, представители YMCA Moldova, продолжают активно участвовать в этом увлекательном проекте.
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