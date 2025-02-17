За 2024 год прокуратура пресекла более 1100 нарушений прав астраханских предпринимателей

И помогла им погасить долги почти на четверть миллиарда по исполненным контрактам. Согласно представленным аднным, в прошлом году прокурорами пресечено свыше 1100 нарушений закона о защите прав предпринимателей, в целях устранения которых внесено 550 актов прокурорского реагирования и привлечены к дисциплинарной и административной ответственности 289 лиц.