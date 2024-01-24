Без срока давности

Россия намерена вернуть свою историческую собственность за рубежом Президент России Владимир Путин подписал указ о выделении средств на поиск, оформление и юридическую защиту зарубежной недвижимости, принадлежащей, в том числе, СССР и Российской империи.
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