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На Ямале огонь прошел за лето 546 тысяч гектар природных территорий

128 природных пожаров действуют по данным на 26 августа на Ямале. Как сообщает департамент гражданской защиты, очаги расположены в Красноселькупском, Надымском, Пуровском, Приуральском, Тазовском и Шурышкарском районах.

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