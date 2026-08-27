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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Атлетико» не продаст Альвареса «Барселоне»: «Переговоров не было и не будет. Уверены, что игрок поймет это решение и будет выкладываться изо всех сил»

« Атлетико » официально объявил, что нападающий  Хулиан Альварес не будет продан в «Барселону». «Члены совета директоров «Атлетико» единогласно выразили полную поддержку решению клуба не вести переговоры о переходе Хулиана Альвареса в «Барселону».

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