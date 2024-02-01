«Я отправила ему», — «Влюбленная» IU призналась, о чем переписывается с Ви вне работы

Когда вышел клип «Love Wins All», АРМИ сразу же начали подозревать, что IU испытывает симпатию к Тэхену (Taehyung) из BTS, ведь она пригласила его для сотрудничества и позволила ему взять главную мужскую роль в проекте.
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