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Лыжи. Кубок мира. Валнес и Клэбо, де Фабиани и Пеллегрино, Же и Шанава, Амундсен и Скар, Поромаа и Свенссон пробегут командный спринт

24 марта на этапе Кубка мира в Лахти пройдет мужской командный спринт. Лыжные гонки Кубок мира 15-й этап Лахти, Финляндия Мужчины Командный спринт, свободный стиль Начало квалификации – 16:40, финала – 18:19 по московскому времени.

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