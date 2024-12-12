Интерактивную карту новогодних ярмарок запустили в Подмосковье

На портале «МОй АПК» появился новый онлайн-сервис — интерактивная карта новогодних ярмарок. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
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