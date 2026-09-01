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Путин сделал важное заявление о спецоперации: дело движется к завершению конфликта

Путин сделал важное заявление о спецоперации: дело движется к завершению конфликта

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия движется в направлении завершения конфликта на Украине.

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