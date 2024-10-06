Как легко пройти коридор затмений и не утащить в будущее проблемы прошлого Алёна Юрьева Финал коридора затмений 2 октября 2024 года — это не просто астрономическое событие, а важный энергетический момент, который может стать поворотным в вашей жизни.
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