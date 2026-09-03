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Искусство в миниатюре: народные традиции мира на выставке марок в Твери

Искусство в миниатюре: народные традиции мира на выставке марок в Твери

В Центральной городской библиотеке им. А.И. Герцена в Твери начала работу выставка «Народный костюм сквозь призму филателии».

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