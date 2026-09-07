Аналитик Ващелюк: доллар будет стоить 88 рублей в октябре

Курс доллара в октябре составит 84–88 рублей. Дороже всего американская валюта, вероятнее всего, будет стоить в первой половине месяца, а несколько дешевле — во второй, когда экспортеры традиционно увеличивают продажу валютной выручки перед налоговыми выплатами.
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