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Форнароли – фаворит на место в «Хаасе» в 2027 году (Formula Passion)

Команда « Хаас » близка к тому, чтобы определиться с составом пилотов на следующий сезон. По информации итальянского Formula Passion, главным фаворитом на место в «Хаасе» является резервный пилот «Макларена» Леонардо Форнароли.

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