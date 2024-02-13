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"Она так познаёт окружающий мир". Ольгу Орлову раскритиковали за видео, в котором её годовалая дочь пробует корм для собак

"Она так познаёт окружающий мир". Ольгу Орлову раскритиковали за видео, в котором её годовалая дочь пробует корм для собак

Ольгу Орлову раскритиковали за видео, в котором её годовалая дочь Анна играет вместе с питомцами и пробует корм для собак.

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