Минсельхоз заявил о выравнивании цен на яйца после недолгого повышения

Цены на куриные яйца в России выравниваются после недолгого периода снижения. Об этом заявили в Минсельхозе России, передает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АА Взрыв произошел н...
- Российский боец Л...
- Под Владимиром уб...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым