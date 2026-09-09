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Минсельхоз заявил о выравнивании цен на яйца после недолгого повышения

Минсельхоз заявил о выравнивании цен на яйца после недолгого повышения

Цены на куриные яйца в России выравниваются после недолгого периода снижения. Об этом заявили в Минсельхозе России, передает РИА Новости.

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