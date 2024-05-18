На фестивале «Московская весна» у Гольяновского пруда показали спектакль «Песни Победы»

Здесь также читали военные стихи, пели «Катюшу» и «Три танкиста»Май — это не только сирень и первые грозы, но и традиционный фестиваль «Московская весна» с его бесчисленными праздничными концертами, кулинарными шоу и спортивными состязаниями.
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