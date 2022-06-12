Автоверсты

11 295 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • DENjr Black
    Кнопка для впрыска азота))Кнопка под педаль...
  • Никита Ильин
    Я против таких авторов , которые получают деньги из-за рекламы на постах . Например как этот пост , который был скопи...На чём возили кук...
  • Никита Ильин
    Владелец данного канала , скопировал мою статью , написанную мною сутки назад и нагло удаляет из коментариев ссылку н...На чём возили кук...

Чехол на машину! По низкой цене!

Чехол на машину! По низкой цене!

Представляю вам очень полезную штуку для автовладельцев! Этот чехол защитит вашу машину от всех загрязнений, а особенно очень полезен зимой - накрываешь на ночь машину, а утром как ночью был снег, спокойно берешь и снимешь его вместе с снегом! Или же летом тоже полезно - допустим посмотрели вы погоду на завтра и там +30°, не важно в общем очень жарко, опять же накрываете на ночь машину чехлом и на утро как вам нужно куда ехать, не будет такое все горячее! Обратите внимание: Грунтуем машину электрокраскопультом.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх