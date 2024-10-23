Этот популярный продукт оказался вреден для диабетиков

Россиян предупредила нутрициолог Ирина Меркулова. Принято считать, что тыква — полезный продукт. Диетологи утверждают, что в ней много витаминов, особенно А, а еще есть редки витамин Т, однако тыква может нанести и вред здоровью, предупредила нутрициолог Ирина Меркулова, пишет «Лента.