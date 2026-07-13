В Петербурге ураган повалил вековые деревья и превратил улицы в каналы

Дороги залиты, деревья вырваны из почвы. Что известно о последствиях непогоды в Санкт-Петербурге после длительной непогоды? В воскресенье, 12 июля, пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу предупредила горожан о сильных ливнях, грозах и граде.