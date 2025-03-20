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  • саша пупкин
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Доказано: владение языком предсказывает долголетие

Доказано: владение языком предсказывает долголетие

Эксперты в ходе нового исследования проанализировали данные из Berlin Aging Study. Эта работа началась в 1989 году и отслеживала здоровье 516 человек в возрасте от 70 до 105 лет с момента регистрации до их смерти.

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