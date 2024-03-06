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Россия возвращается

Россия возвращается

С чем связана волна национализации частных предприятий Автор: Иван Лизан Во второй половине февраля в России был национализирован ряд предприятий, например, автодилер, завод тяжелого машиностроения и конфетная фабрика.

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