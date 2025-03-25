Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

53 499 подписчиков

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Свежие комментарии

  • Добрый Кот
    Ну всё, теперь им ордена мужества присвоят. А за что?Отвага и професси...
  • Olga
    Кому интересная эта неприятная тётка? Зачем о ней писать? Никому она не нужна.Лазарева снялась ...
  • Надежда Петракова (не хочу)
    Фу(((нашли о ком писать🤮.... Есть никто и, звать её никак.... Психическая(Лазарева снялась ...

Светлана Лобода станцевала перед камерой в откровенном платье без бюстгальтера

Украинская певица Светлана Лобода станцевала перед камерой в откровенном образе. Соответствующие кадры появились в сторис на ее странице в Instagram* (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 14,8 миллиона подписчиков.

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