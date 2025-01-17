Jerusalem Post: офис Нетаньяху подтвердил подписание сделки по Газе

Офис премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил подписание представителями Израиля, палестинского движения ХАМАС, США и Катара сделки по прекращению огня и освобождению заложников в секторе Газа, пишет Jerusalem Post со ссылкой на заявление офиса.