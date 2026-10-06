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Крымская газета

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Биолог объяснил, почему айлант опасен для городов

Биолог объяснил, почему айлант опасен для городов

Айлант высочайший, или «китайский ясень», стремительно распространяется по городам и сельхозугодьям России, хотя его нередко можно встретить в питомниках и на дачах.

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