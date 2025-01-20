Два человека погибли при обстреле ВСУ села в Херсонской области

t.me/Владимир Сальдо Число пострадавших при обстреле боевиками ВСУ села Бехтеры в Херсонской области возросло до 15, еще два человека погибли, сообщил в беседе с ТАСС пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.
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