Два человека погибли при обстреле ВСУ села в Херсонской области

t.me/Владимир Сальдо Число пострадавших при обстреле боевиками ВСУ села Бехтеры в Херсонской области возросло до 15, еще два человека погибли, сообщил в беседе с ТАСС пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.